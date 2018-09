publié le 04/09/2018 à 14:30

L'histoire fait froid dans le dos. Samedi 1er septembre, un garçon de 11 ans, drogué aux somnifères, se réveille et découvre à ce moment-là, effrayé, l'homme chez qui il dormait - un ami de sa mère - assis à coté de lui, à moitié nu. L'homme en question est infirmier, il connaît l'enfant depuis trois ans et il vit à Corbeil-Essonnes, où les faits se sont déroulés.



Malgré le choc, la fatigue, et malgré le fait qu'il soit complètement assommé par le somnifère, le garçon réussit à sauter du lit, à attraper son téléphone portable et à s'enfermer dans les toilettes pour prévenir sa mère. Celle-ci peut alors, dans la foulée, appeler la police.

L'homme est un récidiviste déjà condamné en 2014 pour agressions sexuelles sur mineur et pour détention d'images pédopornographiques. Il n'avait normalement plus le droit d'approcher des enfants. Ami avec sa mère, il connaissait bien le garçon et l'avait déjà invité à dormir chez lui plusieurs fois. Jusqu'à lors, rien n'avait été signalé, mais les policiers se demandent, étant donné le profil de récidiviste de cet homme, si d'autres agressions n'ont pas eu lieu avant celle-ci.