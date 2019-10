publié le 07/10/2019 à 07:27

17 ans après les faits, le procès de l'affaire Karachi s'ouvre, ce lundi 7 octobre à Paris.

6 hommes sont jugés pour abus de biens sociaux, soupçonnés d'avoir participé à un système de rétrocommissions occultes sur des ventes d'armes au Pakistan et à l'Arabie Saoudite.

En mai 2002, 15 personnes étaient mortes dans l'explosion d'un bus à Karachi, dont 11 employés français des constructions navales de Cherbourg. L'enquête consécutive à cet attentat avait levé le voile sur le financement obscur de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995.

Le procès devrait fatalement plonger dans les coulisses les plus sombres de l'État, les arcanes de possibles financements politiques. Comme le rapport Nautilus, longtemps caché qui explique noir sur blanc que l'attentat de Karachi a été décidé en guise de représailles suite à la décision du président Chirac de cesser le versement de commissions à des Pakistanais.

Dès le début de l'affaire, la piste financière était donc connue. Malgré cela, l'enquête a duré 17 ans. "On est face à une affaire d'État, et quels que soient les gouvernements qui se succèdent, ils se protègent. C'est complètement inavouable de la part d'un État, de voir qu'il y a eu 11 morts et 12 blessés dus à des faits de financement de parti politique et de campagne électorale", explique Gilles Sanson, blessé lors de l’attentat et parti civil lors du procès.

Environ 1 million et demi d'euros aurait été ponctionné dans les commissions versées au Pakistan. L'argent serait ensuite revenu en France, dans des valises et destiné, selon l'accusation, à alimenter la campagne d'Édouard Balladur.

