Un garçon de 15 ans a été tué d'un coup de couteau, samedi 22 juillet, à La Haye-Malherbe, un village de 1.500 habitants, dans l'Eure. Une dispute serait à l'origine de l'agression par deux autres jeunes, qui sont toujours en garde à vue ce lundi.

Enzo, âgé de 15 ans, et des amis ont croisé la route d'autres jeunes qui ne viennent pas de la commune. Un échange de regards, une dispute, et l'ado a été touché d'un coup de couteau au thorax, comme l'explique le maire, Serge Marais : "Le jeune a pu remonter la rue et aller jusqu'au local des pompiers et s'écrouler juste un peu avant. Quand le Samu est arrivé, les pompiers étaient en train d'essayer de le réanimer. Tous ses copains étaient là, en train d'attendre."

Les agresseurs, interpellés juste après les faits, ont été reconnus grâce à leur voiture sans permis. Ce local de secours est désormais longé de fleurs. "Bien sûr, pour la commune, c'est un choc, parce que tuer quelqu'un pour un regard, on ne peut pas le croire finalement", a poursuivi le maire.

Sarah, 20 ans, habite une ville voisine. Elle a appris le drame sur les réseaux sociaux : "C'est un petit jeune, il n'aura pas la possibilité de découvrir de nouvelles choses. Je me dis que je peux très bien croiser quelqu'un, et si mon regard ne lui plaît pas, on ne sait pas ce qui peut arriver". Sur les réseaux sociaux, un message appelle à une marche blanche, ce mercredi, sur la place de l'Église.

