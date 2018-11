publié le 27/11/2018 à 08:06

Un fonctionnaire du Sénat est toujours en garde à vue ce mardi 27 novembre au matin. Il a été arrêté la veille par les services de renseignement français. Selon nos informations, il pourrait avoir transmis une série de notes économiques et militaires à la Corée du Nord. Une enquête a été ouverte pour "recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation".



La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est en charge de l'enquête et cherche maintenant à savoir si Benoît Quennedey, administrateur de la direction de l'architecture, du patrimoine et des jardins du Sénat, a effectivement "fourni" des informations à la Corée du Nord. Selon l'émission Quotidien, diffusée sur TMC, les bureaux de Benoît Quennedey au Sénat ont été perquisitionnés.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - Emmanuel Macron est attendu de pied ferme. Un des huit représentants des "gilets jaunes" réclame des réponses concrètes, sans cela il menace de poursuivre le mouvement. Il demande notamment de réduire l'écart qui se creuse de plus en plus entre les citoyens et le gouvernement. Le chef de l'État ne devrait pas renoncer à la fameuse taxe carbone mais proposer un "changement de méthode".

Solidarité - Les Restos du Cœur lancent ce mardi 27 novembre leur campagne d'hiver. L'an dernier, l'association a distribué 130 millions de repas, un chiffre en constante augmentation et les bénéficiaires sont de plus en plus jeunes.



Football - Lyon reçoit Manchester City et va devoir rééditer l'exploit du mois de septembre dernier. Un objectif loin d'être atteint car les anglais ont remporté tous leurs matchs.