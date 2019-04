publié le 09/04/2019 à 08:39

La suite du procès en appel du frère de Mohamed Merah et un témoignage très fort a eu lieu lundi 8 avril. C'est celui de Jonathan, 24 ans, l'un des survivants de la tuerie de l'école Ozar Hatorah à Toulouse.



Le jeune homme était le 19 mars 2012 dans la synagogue de l'établissement scolaire, quand Merah a brusquement surgi. "Le bruit des balles, c'est quelque chose qui, je pense, ne me quittera jamais", dit-il au micro de RTL. "Et puis après c'est l'horreur, les cris, les sanglots qui prennent le dessus parce qu'on sort, et on se rend compte que des petits frères et sœurs étaient en train de se faire tirer dessus à bout portant", poursuit Jonathan.

"On connaissait les victimes, mais en plus de ça, on a assisté à leur mort", conclut-il. Ce procès se poursuit, et le verdict est attendu le 18 avril.

À écouter également dans ce journal

Gilets jaunes - Une commerçante, près de Bordeaux, pousse un coup de gueule. Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", elle a vu son chiffre d'affaires plonger de 30%. Et les aides promises par le gouvernement pour faire face à la situation ne suffisent pas, estime-t-elle.



Israël - Les bureaux de vote des législatives ont ouvert dans l'État hébreu ce mardi 9 avril dans la matinée. À la clé, peut-être un cinquième mandat pour Benyamin Netanyahou.



Musique - Mick Jagger a été sauvé grâce à un Français ! La star a été opérée avec succès du cœur, vendredi 5 avril. La technique dont il a bénéficié a été inventée en France. La première opération du genre a été réalisée en 2002 à Rouen.