Immeubles effondrés à Marseille : "La catastrophe était sûre", dit Mélenchon

publié le 06/11/2018 à 14:30

"Ce sont les maisons des pauvres qui tombent et ce n'est pas un hasard". Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé, le 5 novembre, après l'effondrement de plusieurs immeubles vétustes du centre de Marseille. Deux corps ont été retrouvés dans les décombres, où les secours gardaient un "faible espoir" de retrouver des survivants.



Le chef de file des Insoumis a tweeté : "La catastrophe était sûre". Le député fait référence à un article du site MarsActu.fr qui indiquait dès 2016 la vétusté de ces immeubles. "L'indifférence aux pauvres est la cause de l'incurie des autorités de toutes sortes qui ont rendu possible le drame (...) Je comprends qu'il y a ait des personnes qui se sentent mal notamment chez les marchands de sommeil parce que tout cela va se terminer au pénal, s'il y a en effet mort d'hommes", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.

La mairie a engagé depuis 2011 un vaste plan de requalification du centre-ville, mais sans pouvoir véritablement remédier au problème. Selon un rapport remis au gouvernement en 2015, le logement indigne menace la santé ou la sécurité de 100.000 habitants de Marseille.

À #Marseille, la catastrophe était sûre. Dès 2016,@Marsactu indiquait les immeubles en cause. Vendredi, des gens du 65 rue d'Aubagne alertaient leurs propriétaires. L'indifférence aux pauvres est la cause de l'incurie des autorités de toutes sortes qui ont rendu possible le drame — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 6 novembre 2018