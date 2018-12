publié le 03/12/2018 à 08:23

378 personnes ont été placées en garde à vue après les heurts survenus en marge des manifestations des "gilets jaunes", samedi 1er décembre. Certains prévenus seront jugés dès ce lundi 3 décembre, en comparution immédiate. Pour faire face à ce nombre très important de gardés à vue, la justice a mobilisé des moyens exceptionnels : cinq chambres d'audience seront ainsi mises en place dès 13h30 contre trois en temps normal. Et celles-ci seront spécialement dédiées aux "gilets jaunes".



Les personnes gardées à vue sont majoritairement des hommes âgés entre 20 et 50 ans. Ces individus sont généralement intégrés dans la société et ont un emploi. On dénombre notamment un sapeur-pompier d'Armentières (Nord) et une buraliste de 45 ans et mère de trois enfants. Par ailleurs, 33 mineurs venus de proche banlieue vont également comparaître. Des enquêtes sont toujours en cours pour tenter d'identifier d'autres casseurs qui auraient échappé aux forces de police.

À écouter également dans ce journal :

- Les "gilets jaunes" sont soutenus par 72% de Français après le rassemblement du samedi 1er décembre, selon notre sondage Harris interactive pour RTL et M6. Ce chiffre est similaire à celui mesuré juste avant le 17 novembre, première journée de mobilisation des "gilets jaunes". Par ailleurs, près de 90% de Français estiment que le gouvernement n'a pas été "à la hauteur des événements".

- Le président du Sénat Gérard Larcher a exhorté l'exécutif, dimanche 2 décembre lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, à apporter "une réponse politique" à la crise des "gilets jaunes", jugeant que le gouvernement n'avait "pas droit" à "un troisième samedi noir" après les violentes manifestations de samedi.



- Beaucoup de stations-services du Finistère et du Morbihan étaient en rupture totale ou partielle de carburant dimanche 2 décembre, conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et Brest par des indépendants du BTP rejoints par des "gilets jaunes", a constaté l'AFP. Par conséquent, le montant maximal de carburant vendu par jour et par véhicule est limité à 30 euros pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, et 200 euros pour les poids lourds.