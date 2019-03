Cancers pédiatriques : "On ne va pas rester les bras croisés", assure une mère de famille

et Claire Gaveau

publié le 30/03/2019 à 08:01

L'inquiétude grimpe à Sainte-Pazanne. Dans cette petite commune de Loire-Atlantique, située entre Nantes et Pornic, neuf enfants ont développé un cancer lors des quatre dernières années.



Parmi ces neuf enfants, âgés de 3 à 19 ans, trois sont décédés, deux sont en rémission et quatre suivent encore un traitement lourd. Face à ce constat, les parents ont décidé de se rassembler pour créer le collectif "Stop aux cancers de nos enfants".

Séverine Ragot a perdu son fils, Elouan, atteint d'un rare lymphome. Cependant, cette mère de famille refuse de baisser les bras. "Elouan est parti mais, je ne peux pas fermer les yeux sur tout ça. Ne serait-ce que pour lui, même s'il est parti", explique-t-elle. Et de poursuivre : J'attends de tout. Peut-être que ce qu'on peut trouver peut amener des explications pour mon fils".



Après une première étude de l'Agence régional de santé (ARS), l'organisme a décidé de saisir Santé publique France, qui dépend du ministère de la Santé. L'Agence nationale va mener une étude épidémiologique afin de faire toute la lumière sur cette histoire. Une avancée certaines pour les parents, qui refusent d'abandonner. "Il est trop tard pour mon fils mais si on peut éviter cela à d'autres enfants, ça me semble évident qu'on ne va pas rester les bras croisés", conclut Séverine Ragot.



"Les équipes d'épidémiologistes vont immédiatement débuter les investigations et études nécessaires", a confirmé Santé publique France, précisant que "les travaux de l'agence seront rendus publics".