et Léa Stassinet

publié le 30/04/2019 à 08:08

Que s'est-il passé au domicile des Troadec le 16 février 2017 ? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'une reconstitution avait lieu dans la nuit du 29 au 30 avril à Orvault. C'est dans cette cette maison que Pascal Troadec, son épouse Brigitte et leur deux enfants, Sébastien et Charlotte ont été tués il y a un peu plus de deux ans.



Le beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Caouissin a reconnu les meurtres, sur fond de conflit d'héritage, mais il n'a pas souhaité s'expliquer davantage cette nuit pendant les 5 heures qu'a duré la reconstitution.

Le principal suspect a donc maintenu sa version : il n'était pas venu pour tuer ce soir-là. Selon Presse Océan, il aurait tout d'abord expliqué lors de la reconstitution avoir arraché des mains de son beau-frère "un pied de biche", avant de frapper tous les membres de la famille jusqu'à ce que mort s'en suive. Des crimes qui selon lui n'étaient pas prémédités.

