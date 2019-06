publié le 17/06/2019 à 08:07

Nouvelle épreuve ce lundi 17 juin pour les parents d'Alexia Daval. Depuis 5 heures ce matin, ils assistent à la reconstitution du meurtre de leur fille dans la maison où la jeune femme vivait avec Jonathann Daval, à l'abri des micros et des caméras.



"C'est pas de gaieté de cœur que j'y vais. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi. J'y vais parce qu'il faut faire bouger les choses et que peut-être qu'en nous voyant il pourra parler davantage", indique Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, au micro de BFM TV. "Est-ce qu'il y a complicité ? Est-ce qu'il y a préméditation ? Qui a brûlé le corps et pourquoi de telles choses ? Pourquoi de telles horreurs ?" Voici les questions auxquelles elle espère avoir des réponses grâce à cette reconstitution.

Lors de cette journée, Jonathann Daval doit reproduire, jouer les gestes qu'il a commis la nuit du 27 au 28 octobre 2017 soit avec une gendarme dans le rôle d'Alexia soit avec un mannequin. Chaque étape est photographiée et chaque geste est confronté aux experts présents notamment au médecin légiste, car il y a encore de nombreuses contradictions.

À écouter également dans ce journal

Baccalauréat - La première épreuve commencera à 8h avec la philosophie. Cette année, 743.000 candidats passent l'examen.



Sondage - Un Français sur cinq dit avoir été concerné par un accident de la vie au cours de douze derniers mois, selon un sondage Odoxa. Dans un cas sur trois, il s'agit d'un accident domestique.



Football - Les Bleues affronteront la Nigéria ce lundi 17 juin. Les filles de l'équipe de France sont déjà qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde mais il faut malgré tout gagner a affirmé Corinne Diacre.



Rugby - Sept ans plus tard, le Brennus retourne dans la Ville rose. Le Stade Toulousain a dominé l’AS Clermont pour s’offrir un nouveau titre de champion de France (24-18), le 20e de leur histoire.