publié le 17/06/2019

Accidents domestiques, médicaux, agressions, blessures voire catastrophes naturelles… Ces douze derniers mois, un Français sur cinq a été victime, directement ou indirectement, d'un accident de la vie selon un sondage Odoxa pour RTL et Harmonie Mutuelle.



Dans le détail, 10% d’entre eux ont effectivement été eux-mêmes touchés par un accident de la vie. 7% indiquent qu’il s’agissait d’un de leurs parents et 3% d’un de leurs enfants. Selon cette étude, les 65 ans et plus ont déclaré avoir été moins touchés (7%) par ces accidents que les 25-34 ans (16%). Une différence qui peut s'expliquer par la plus grande vigilance de nos aînés.

Sur tous ces accidents, la majeure partie ont eu lieu au domicile (33%), confient les 20% de Français concernés. Vient ensuite la route (22%), dans la rue (15%) et les lieux de

pratiques sportives (14%). Enfin, 6% des accidents ont eu lieu chez des proches.

La cuisine et les escaliers, des endroits à risque

Pour les personnes interrogées, la cuisine et les escaliers (37%) sont les lieux les plus dangereux dans une maison, suivis par la salle de bain (17%) et le jardin (6%). À l'extérieur, c'est la voie publique qui est désignée comme le lieu le plus dangereux, à 84%, devant la piscine (11%) et les terrains de sport (2%).



Pour les sondés, les blessures les plus courantes lors de ces accidents sont d'abord la chute (68%) avant la brûlure et la coupure (40% chacune), l'hématome (31%) et enfin la noyade (13%).



Sensibles à la question, une grande partie des personnes interrogées (89%) estiment que pour éviter ce genre d'incident et alerter sur ces dangers dès le plus jeune âge, l'une des solutions serait d'évoquer le sujet à l'école, par exemple lors des cours d'éducation civique.