publié le 17/11/2018

Murielle Bolle pourrait voir sa garde à vue de 1984 rayée des textes. C'est un énième rebondissement dans l'affaire Grégory. Le Conseil constitutionnel a donné raison à ce personnage central du dossier. Il y a 34 ans, lors de sa garde à vue, elle avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche d'avoir enlevé l'enfant avant de se rétracter, disant avoir été poussée aux aveux par les gendarmes. Si la justice pénale choisit de suivre l'avis du Conseil constitutionnel, le dossier déjà miné par d'innombrables errements des enquêteurs pourraient un peu plus s'affaiblir.



L'enjeu désormais c'est l'avenir de l'enquête relancée en 2017 par les magistrats de Dijon. L'an dernier Murielle Bolle et mes époux Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, avaient d'abord été mis en examen pour enlèvement. Mis en examen ensuite annulé pour vice de procédure. Avec la décision du Conseil constitutionnel, c'est une pièce centrale qui va son tour être rayée du dossier : les aveux de Muriel Bolle.

Sa mise en examen l'an dernier ne se fondait pas directement sur cette pièce puisqu'elle s'était depuis rétractée. Elle se basait sur des éléments nouveaux notamment les déclarations récentes d'un cousin qui affirme que l'adolescente avait été contrainte au silence par sa famille. Seulement ces aveux de 1984 avaient imprimé leur marque sur tout le dossier, d'après un avocat. Si le magistrat veut de nouveau mettre Murielle Bolle et les époux Jacob en examen il va lui falloir rebâtir son accusation. L'espoir de trouver un jour le coupable n’a jamais été aussi mince

