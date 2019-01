VIDÉO - "Lundi vert" : les effets positifs de ce jour sans viande ni poisson

publié le 07/01/2019 à 16:35

Les Français vont-ils se laisser convaincre par l'appel de 500 personnalités à un "lundi vert" sans viande ni poisson ? Ce 7 janvier marque le premier "lundi vert" et certains se sont déjà laissés tenter. À Abreschviller, en Moselle, on trouve deux plats végétariens au menu de cette boucherie-charcuterie-traiteur : des spaghettis bolognaise et du chili con carne élaborés avec du soja. Un jour sans viande, ce boucher a été séduit par l'idée. "La viande, c'est bien d'en manger, mais en manger moins et de la meilleure c'est mieux", explique Cyril Strub.



Un adulte de 70 kg en bonne santé n'a besoin que de 58 grammes de protéine par jour. Les protéines sont principalement dans les aliments d'origine animale, pour 100 g : 25 à 30 g dans la viande et 20 à 25 g dans le poisson. Elles sont aussi présentes dans les aliments d'origine végétale, comme les céréales ou les légumineuses (les légumes secs), mais en moins grande quantité.

Bon pour la santé, manger moins de viande est aussi bon pour la planète, car cela devrait réduire l’élevage intensif, responsable de nombreux problèmes environnementaux comme la déforestation, ou la multiplication des gaz à effet de serre.

Enfin, on peut espérer à terme que cette initiative soit aussi bénéfique pour les animaux, avec des élevages plus respectueux de leur bien-être.