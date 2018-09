publié le 18/09/2018 à 07:51

Faux médecin assassin devenu détenu modèle. Jean-Claude Romand plaide aujourd'hui pour sa remise en liberté. Il avait condamné en 1996 à la prison à la perpétuité pour avoir tué toute sa famille : ses deux enfants, sa femme et ses parents après une vie de mensonge. Il avait fait croire à tout le monde qu'il était médecin alors qu'il n'avait jamais obtenu son diplôme.



Jean-Claude Romand a purgé sa peine de sûreté de 22 ans. Il est donc fondé à demander sa libération conditionnelle. Il a trouvé un logement, a décroché une promesse d'embauche.

À la maison centrale de Saint-Maur, où il plaidera lui-même son cas devant les magistrats tout à l'heure, son comportement est irréprochable. Mais doit-il pour autant sortir ? Le sujet reste douloureux dans son ancien village de Prévessin, dans l'Ain, là où il avait mis le feu à sa maison en tenant de se suicider.

