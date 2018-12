publié le 04/12/2018 à 07:21

Les policiers recevront une prime exceptionnelle après les émeutes du samedi 1er décembre, comme vous le révélait RTL. Le ministère de l'Intérieur doit détailler le montant de ce geste décidé par Emmanuel Macron. Charge à son Ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de la mettre en musique. Les syndicats de police sont reçus ce matin place Beauvau. Ils porteront la parole de leurs collègues, épuisés.



Avec le regard brillant qui trahit sa fatigue, Patrick se remet doucement des 18 heures de terrain, samedi 1er décembre, dans le quartier de l'Élysée. "Les journées comme ça s'enchaînent depuis quinze jours. Les collègues et moi, on est vraiment épuisés, dit-il. Il y a beaucoup de collègues qui se mettent même en arrêt maladie pour simplement pouvoir se reposer. Pour combien de temps encore faut-il encore tenir comme ça ?", demande le CRS.

Harold, lui aussi, redoute de nouvelles manifestations violentes. Il était au pied de l'Arc de Triomphe samedi. "On est rincés parce qu'on passe cinq, six, sept, huit, dix heures... à recevoir pavés, injures, avec entre 25 et 30 kilos de matériel sur le dos, nous faire cavaler jusqu'à 15 bornes au pas de course. Au bout d'un moment, le sang-froid, on risque de le perdre", confie le policier, qui redoute une bavure. Harold réclame plus de moyens matériels et humains.

Perdre son sang-froid... C'est peut-être ce qui s'est passé sur des images qui circulent sur internet, où l'on peut voir plusieurs CRS s'acharner sur un homme à terre. Cela se serait passé samedi 1er décembre dans le VIIIe arrondissement de Paris. Le parquet a ouvert une enquête.

À écouter également dans ce journal

Taxe carburants - L'idée d'un moratoire sur la taxe carburant fait son chemin dans la majorité, mais aussi au Medef. C'est la proposition ce matin du patron des patrons, Geoffroy Roux de Bezieux, dans Le Parisien.



"Gilets jaunes" - Premières comparutions immédiates lundi 3 décembre. Des peines de prison ferme ont été prononcées contre deux "gilets jaunes" notamment, au Puy-en-Velay, interpellés après l'incendie de la préfecture.



Agriculture - Ils étaient restés en retrait mais ont décidé de prendre le train en marche. À l'image de la CGT, qui appelle à une grande journée d'action le 14 décembre pour une hausse immédiate des salaires, les agriculteurs, soutenus par la FNSEA, seront dans la rue la semaine prochaine pour protester contre "le matraquage fiscal", mais aussi la délation dont ils seraient les victimes.



Justice - Nouveau procès pour Francis Heaulme. Le tueur en série est jugé en appel à Versailles pour le double meurtre de Montigny-les-Metz en 1986. Deux petits garçons de 8 ans retrouvés morts sur le talus d'une voie ferrée. En avril 2017, la justice l'avait reconnu coupable.



États-Unis - Donald Trump s'est recueilli devant le cercueil de George Bush père, sous la coupole du Capitole, à Washington. Les obsèques de l'ancien président ont lieu mercredi 5 décembre.



Football - Le Ballon d'Or est pour le Croate Luka Modric cette année. Celui-ci est arrivé devant Ronaldo, Griezmann et Mbappé... Mince consolation pour les Bleus, champions du monde, qui sont repartis bredouilles.