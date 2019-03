Les actualités de 6h30 - Enfant de 2 ans écrasé en Lorraine : "On a tout vu", raconte un témoin

et Léa Stassinet

publié le 25/03/2019 à 07:04

Deux jours après le drame, l'émotion est toujours aussi forte à Lunéville (Lorraine). Samedi 23 mars à la mi-journée, le petit garçon a échappé à la vigilance de sa grand-mère dans un salon de coiffure, dont la porte était ouverte.



Il est tombé entre deux véhicules, dépassant sur la chaussée, et une camionnette l'a alors écrasé avant de prendre la fuite en accélérant. L'enfant est décédé sur place, malgré les tentatives de réanimation des secours. Le chauffard, qui a été arrêté, a reconnu les faits. Il était au téléphone au moment de l'accident.

Méhmet était présent lors de cette tragédie. "Ça s'est passé très vite", explique-t-il au micro de RTL. "On a ouvert la porte du salon de coiffure pour aérer un peu et l'enfant est sorti d'un coup, il a traversé le trottoir, et est passé entre deux voitures garées. Sa grand-mère ne pouvait pas l'attraper", raconte-t-il.

"On a tout vu, tout vécu. Je suis rentré à la maison avec ça, je voulais prendre ma fille dans mes bras et pleurer", confie Méhmet. "J'espère qu'on va comprendre que de rouler avec un téléphone à la main c'est très dangereux. Peut-être pas pour nous mais pour les piétons", conclut-il.

