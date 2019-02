publié le 22/02/2019 à 21:03

Enceinte, mère de 6 enfants, une femme a été écrasée sur un parking mercredi 20 février à New-York. La scène s'est déroulée devant une supérette du nord de la ville. Le mari de la victime venait de demander à un individu de ne pas fumer à côté de ses enfants et de sa femme enceinte. L'individu a alors repris son véhicule et foncé sur eux.



D'après la chaîne NBC New York, ce dernier roulait tellement vite qu'il a tué la future maman et détruit l'entrée du magasin. Il a ensuite reculé, et a foncé à nouveau. À l'arrivée des policiers, Jason Mendez, 35 ans, a brandi un couteau avant d'être arrêté par la police sous la menace d'une arme à feu.

Accusé de meurtre au deuxième degré et de sept tentatives de meurtre, il a plaidé non coupable. Son avocat a déclaré au tribunal que son client venait de perdre son travail de réparation de téléphone portable il y a une semaine.

La mère âgée de 32 ans, identifiée comme étant Melissa DeLoatch, est décédée des suites de ses blessures. Son mari a été emmené au Westchester Medical Center avec son fils de 2 ans.Tous deux sont gravement blessés mais leurs vies ne sont pas en danger. Les cinq autres enfants du couple, tous âgés de moins de 10 ans, sont légèrement blessés. Ils ont été emmenés à l'hôpital Montefiore Nyack, a annoncé la police.



Joan Christopher, la mère de la victime, a déclaré que sa fille s'était jetée devant la voiture pour protéger ses enfants. Elle déclare : "Il y a quatre ans, j'ai enterré mon fils. Maintenant, je dois enterrer ma fille. Aucun parent ne devrait avoir à le faire à cause d'un animal".