publié le 28/03/2019 à 14:32

Le contexte s'avère être de plus en plus tendu en Seine-Saint-Denis. Au lendemain de l'interpellation de 20 personnes qui ont mené des expéditions punitives à Clichy-sous-Bois contre des Roms, deux hommes appartenant à la même communauté ont été violemment agressés mardi 26 mars en fin d'après-midi, par une vingtaine de personnes à Aulnay-sous-Bois, rapporte Franceinfo. D'autres incidents ont également été signalés à Aubervilliers, Bobigny, Noisy-le-Sec et Bondy.



Les deux hommes ont été hospitalisés et subissent à leur tour les rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux, qui appellent à se méfier de camionnettes qui seraient utilisées pour kidnapper des enfants. La préfecture de police avait publié sur son compte Twitter un message appelant à ne plus relayer la "fausse information qui incite à la violence".

Par ailleurs, le procès des quatre jeunes présentés mercredi devant le tribunal correctionnel de Bobigny et soupçonnés d'avoir pris part aux premières violences contre les Roms en Seine-Saint-Denis, a été renvoyé au 17 avril. Âgés de 18 à 22 ans, les quatre prévenus ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont notamment interdiction de se présenter à Clichy-sous-Bois, où se sont déroulés les faits qui leur sont reprochés.

¿Les rumeurs de kidnapping d'enfants avec une camionnette sont totalement infondées. Aucun enlèvement n'est avéré.

¿¿Ne relayez plus cette fausse information, n'incitez pas à la violence. pic.twitter.com/FRWPZnpakP — Préfecture de police (@prefpolice) 26 mars 2019