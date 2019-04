publié le 10/04/2019 à 07:17

L'imagination des passeurs, qui transportent clandestinement des migrants, peut être sans limite. Le 2 avril dernier, sur la plateforme d'embarquement des véhicules d'Eurotunnel, un fourgon immatriculé en Pologne, n'échappe pas aux contrôles et attire même un peu plus l'attention que les autres car il est chargé d'une dizaine de cercueils empilés les uns sur les autres.



Des caisses en sapin brut, vides et destinées à être livrées à une entreprise de pompes funèbres de Londres, précisent les deux hommes qui conduisent le fourgon. Mais après vérification, l'un des cercueils est plus lourds que les autres.

La sécurité d'Eurotunnel soulève donc le couvercle et tombe... sur un homme, allongé dans la parfaite position du défunt, mains croisées sur la poitrine. Sauf qu'ici, le mort est bien vivant, se relève et s'exprime en irakien. Un migrant qui avait payé les conducteurs pour passer en Angleterre.

Les deux Polonais ont été condamnés à 14 mois de prison ferme. Peine aggravée en raison de l'utilisation d'un cercueil, moyen de locomotion jugé indigne et dégradant par le procureur.

