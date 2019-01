publié le 08/01/2019 à 05:41

"Il ne sait pas se maîtriser". En 2014, Didier Andrieux, policier haut-gradé filmé ce samedi en train de frapper des manifestants à Toulon lors de l'acte VIII des "gilets jaunes" s'était déjà distingué en assénant un violent coup de coude à l'un de ses collègues, le major de police Jean Lasserre.



"Le comportement qu'il a eu avec moi, ce n'est pas le comportement d'une personne normale. Le coup de coude sur le nez, tout le monde a été sidéré, moi le premier !", se souvient le policier aujourd'hui à la retraite. Pour lui, Didier Andrieux n'aurait jamais du avoir la légion d'honneur. "C'est anormal", estime-t-il au micro de RTL.

"Si la chancellerie est au fait de ça, elle devrait le retirer des listes", poursuit Jean Lasserre, "parce que ça fait honte, ce n'est pas l'image de la police", insiste-t-il.

À écouter également dans ce journal

Gilets jaunes - Le gouvernement muscle la législation et affiche sa fermeté après les violences lors de l'acte VIII des "gilets jaunes". Édouard Philippe a notamment annoncé son intention de recenser les casseurs et et de durcir les peines. Par ailleurs, l'exécutif prévoit de nouveau un dispositif de sécurité XXL samedi prochain : 80.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, dont 5.000 à Paris.



Social - Les petites mains du stylo 4 couleurs en grève illimitée. Bic a vendu une partie de ses activités à un groupe estonien, et l'atelier papeterie ferme à Vannes, en Bretagne. Des délocalisations ont été annoncées en Tunisie et en région parisienne : 33 postes sont menacés.



Décès - Il s'appelait Guy Charmot et c'était l'un des 5 derniers Compagnons de la Libération, ces résistants distingués après la seconde guerre mondiale. Il nous a quittés hier à 104 ans. Guy Charmot avait rejoint les FFL en 1940 au Cameroun.