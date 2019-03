publié le 22/03/2019 à 05:17

En tout, ce sont pour l'instant 12 familles, dont les enfants avaient entre 3 et 5 ans à l'époque des faits, qui ont porté plainte contre cet ancien animateur, déjà mis en examen pour "agressions sexuelles sur mineurs de (moins de) 15 ans" fin 2016.



Certains parents ont longuement hésité avant de prendre la décisions de porter plainte et de raconter, pour la première fois, leur calvaire. "Elle a peur de lui tout le temps. Elle s'est créée des maux de ventre, de l'asthme... Beaucoup de choses ont changé dans sa vie et dans la nôtre", déclare une mère au bord des larmes. "C'est difficile. Il était seul avec 17 enfants dans la salle de sieste... On est dans un autre monde, c'est complètement hallucinant et incompréhensible", ajoute un père.

Les faits portent sur une période allant d'avril à décembre 2016, alors que cet ancien animateur était âgé de 20 ans. L'auteur présumé avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de travailler au contact d'enfants.

"Nous voulons impérativement que ce dossier aille à la Cour d'assises. Le message qui est envoyé c'est de dire que le présumé pédophile (...) court dans la nature. Nous demandons exactement soit une détention provisoire, soit un contrôle provisoire beaucoup plus restreint", déclare Me Arash Derambarsh, l'avocat des familles.



Une plainte a également été déposée à la mairie d'Arcachon pour "non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui". L'avocat annonce que d'autres parents pourraient déposer plainte dans les prochaines semaines. Les avocats ont par ailleurs annoncé qu'une marche blanche allait être organisée par les familles le 19 mai à Arcachon.

À écouter également dans ce journal

Politique - La guerre est déclarée entre le gouvernement et le Sénat. Après le boycott d'une séance de questions au gouvernement par Édouard Philippe, jeudi 21 mars, c'est toute la majorité qui proteste contre la décision des sénateurs de transmettre à la justice les cas de Benalla et de trois proches d'Emmanuel Macron. Une situation extrêmement rare.





Aviation - Le géant Boeing a répondu après les deux crashs de ses 737 Max. Tous les appareils seront désormais équipés d'un signal d'alerte lumineux pour alerter en cas de dysfonctionnement du système anti-décrochage.



Attentat - Des milliers de Néo-Zélandais se sont rassemblés à Christchurch pour un hommage aux 50 musulmans tués par un suprémaciste blanc il y a une semaine. Un appel à la prière a été diffusé dans tout le pays avec deux minutes de silence.