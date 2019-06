Mondial Féminin 2019 : l'arbitre Stéphanie Frappart a "hâte d'y être"

publié le 06/06/2019 à 21:19

À 24 heures du coup d'envoi de la coupe du monde féminine de football, Stéphanie Frappart, "la femme en noir", seule arbitre française - avec son assistante, Manuella Nicolosi - choisie par la FIFA pour cette compétition, se confie sur RTL.



Comme "tout compétiteur", Stéphanie Frappart a "hâte d'y être". "On est toutes prêtes pour commencer", certifie-t-elle. Face au véritable engouement dont bénéficient les compétitions féminines de football, et l'importance de ce mondial à domicile, l'arbitre admet que la pression est présente, mais elle y est habituée, ayant arbitré "des coupes du monde au Canada", les Jeux Olympiques et l'Euro.

Si elle ne sera pas sur le terrain le 7 juin, Stéphanie Frappart se "prépare physiquement" pour assurer "une qualité d'arbitrage importante" et pouvoir s'adapter au jeu des différentes équipes. En tant qu'arbitre expérimentée, elle témoigne de la "qualité" de l'équipe constituée par Corinne Diacre, et ne "doute pas" que l'engouement autour de cette sélection puisse susciter "une belle performance" des Bleues, qui ont gagné leurs quatre derniers matchs.



Première femme arbitre en ligue 1 et en ligue 2 des joueurs de foot masculins, Stéphanie Frappart atteste que "tant qu'on siffle juste, je pense qu'on est égale à un homme". En tant que rare femme arbitre à ce niveau, cette dernière se sent "investie d'une mission", et serait "la plus heureuse" de voir l'équipe féminine triompher.