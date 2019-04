publié le 16/04/2019 à 21:29

C'est loin de la France que Laeticia Hallyday a appris la terrible nouvelle. Dans la nuit du lundi au mardi 16 avril 2019, alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris était encore en proie aux flammes, la veuve de Johnny Hallyday a partagé son émotion sur le réseau social Instagram.



"Se réveiller en pleine nuit au Vietnam et voir toutes ces images de #NotreDame qui brisent le cœur en deux, a écrit la mère de Jade et Joy Hallyday. Sidération et tristesse infinie... Ces édifices nous précèdent et nous survivent. Ils sont des symboles de tant de choses et de nos brefs passages sur cette terre. Pensées et prières de la force et du courage aux pompiers de Paris qui luttent pour sauver ce symbole historique l’âme de Paris #NotreDame #DesLarmes".

Un message qui a été liké plus de 25.000 fois par les internautes. Quelques heures après ce message, les pompiers de Paris ont annoncé avoir maîtrisé l'incendie et sauvé la structure de pierre de Notre-Dame.