publié le 29/05/2019

"Délation" ou "libération de la parole" ? Un an et demi après la déferlante #balancetonporc sur les réseaux sociaux, la créatrice de ce hashtag emblématique comparaissait ce mercredi 29 mai à Paris pour diffamation, poursuivie par l'homme qu'elle avait nommément accusé de harcèlement sexuel.



Assis aux premiers rangs d'une 17ème chambre civile pleine à craquer, Sandra Muller et Éric Brion ne se regardent pas. C'est la première fois qu'ils se croisent depuis que la journaliste de La Lettre de l'audiovisuel a lancé #balancetonporc, le 13 octobre 2017 à la suite du scandale Weinstein.

Après un premier tweet pour elle appelait à raconter les histoires, elle dénonce nommément, quatre heures plus tard, Éric Brion :"'Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit' - Éric Brion, ex patron d'Équidia", écrit-elle sur le réseau social accompagné du, dorénavant, célèbre hashtag.

Ces propos, retweetés plus de 2.500 fois, sont alors vieux de cinq ans. Comment les qualifier ? Quand les avocats du consultant défendent le droit à la drague, ceux de la journaliste dénoncent "des propos dégradants reçus comme une agression par de nombreuses femmes", du "harcèlement" au sens large du terme.

