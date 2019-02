publié le 10/02/2019 à 18:46

À Paris, les policiers ont arrêté hier soir l'un des casseurs qu'ils recherchaient. Il s'agit de celui qui a mis le feu, notamment à un véhicule de l'opération Sentinelle, garé près de la Tour Eiffel, lors de l'acte 13 du mouvement des "gilets jaunes".



L'individu, âgé d'une petite trentaine d'années, est connu des services de renseignement comme proche de la mouvance anarcho-autonome. En garde à vue, il a lui-même revendiqué appartenir au mouvement des "Black blocs". Pendant une grande partie de la manifestation, il s'était livré à de nombreuses dégradations armé d'un marteau et d'un pied de biche. Après plusieurs vitrines ou caméras de vidéosurveillance dégradés, il a donc incendié le véhicule de l'opération Sentinelle.

C'est une charge de CRS qui va mettre fin à ses actes. L'homme a été isolé et interpellé et est également soupçonné d’avoir dégradé un autre véhicule stationné. Il était déjà connu pour des faits de dégradations et conduite sous emprise d’alcool et de stupéfiants.

À écouter également dans ce journal

Rugby : Le XV de France a été balayé cet après-midi à Twickenham par les Anglais. Les Français ont perdu sur le score de 44 à 8.



Incendie à Lyon : c'est donc la piste criminelle qui est privilégiée au lendemain de l'incendie qui a fait 2 morts : une femme enceinte et sa petite fille de 4 ans. Le père a juste eu le temps de sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes.



International : en Espagne, ils n'étaient pas loin de 50.000 cet après-midi dans les rues de Madrid. Dans le même cortège, la droite et l'extrême droite reprenant le même slogan : "Sanchez, démission"...