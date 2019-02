Incendie à Lyon : la piste criminelle privilégiée

et William Vuillez

publié le 10/02/2019 à 12:34

Un incendie meurtrier a frappé la ville de Lyon samedi soir. Une femme et son enfant de 4 ans ont péri dans les flammes après une explosion vers 20 heures dans une boulangerie au rez-de-chaussée. Le feu a rapidement gagné les étages supérieurs. Selon le parquet, la piste criminelle est privilégiée.



"Les premières investigations diligentées sous la direction du parquet de Lyon à la suite de l'explosion survenue dans une boulangerie du 8e arrondissement (de Lyon) conduisent à privilégier la piste criminelle et l'hypothèse d'un acte volontaire", a indiqué le procureur de Lyon Nicolas Jacquet dans un communiqué.

L'explosion a été d'une telle violence que Chahin et ses amis, en face de l'immeuble au moment du drame, n'ont rien pu faire. "On a essayé de faire le tour du bâtiment, de rentrer, c'était vraiment impossible, on était impuissant face aux flammes". Quand les pompiers pénètrent dans l'immeuble il est trop tard, les deux corps sans vie sont retrouvés.

Reste désormais à déterminer les causes du drame. Une source proche de l'enquête, confiait à notre journaliste sur place que l'explosion qui a provoqué l'incendie et la couleur très bleue des flammes pourrait laisser penser à un problème de gaz. Certains habitants dans le quartier ont parlé de menaces reçues par les propriétaires de la boulangerie, très récemment.