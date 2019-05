publié le 15/05/2019 à 18:34

Un procès qui tient toutes ses promesses. En l'absence de son épouse Isabelle, hospitalisée après une tentative de suicide, Patrick Balkany doit répondre seul des accusations de fraude fiscale et blanchiment. Si 13 millions d'euros sont soupçonnés d'avoir été dissimulés, le maire de Levallois balaie d'un revers de main tout ce qui lui est reproché.



Patrick Balkany se pose même en victime de l'administration fiscale : "Je lui reproche de ne pas avoir été averti si j'ai mal fait mes déclarations. Je n'ai pas un amour fou pour cette administration et je ne suis pas le seul français d'ailleurs". Le maire Les Républicains a ensuite pointé du doigt l'avocat de l'État, assis derrière lui. "Son seul but, c'est de nous taxer le plus possible de toute façon" lâche-t-il avant d'assurer qu'il a "toujours payé ses impôts et qu'il "déteste la corruption".

Longuement interrogé sur son patrimoine, il a cherché à minimiser ses biens : "Notre moulin à Giverny, ce n'est pas Marnes-la-Coquette. Un château là-bas, ça vaut un million d'euros à tout casser". Le septuagénaire, qui affirme être aidé par sa fille, touche actuellement plus de 7.000 euros par mois grâce à ses mandats.

