publié le 14/05/2019 à 10:07

Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany, qui s'est ouvert lundi 13 mai à Paris, se poursuivra bien mardi mais avec une absence de taille : celle de l'épouse du maire de Levallois-Perret, toujours hospitalisée après sa tentative de suicide.





Le tribunal a en effet rejeté les demandes de renvoi de l'audience par les avocats du couple. Une décision que Me Pierre-Olivier Sur, qui représente Isabelle Balkany, regrette. Invité mardi 14 mai sur RTL, l'avocat a donné des nouvelles de sa cliente.

"Elle ne va pas bien. Physiologiquement elle a une paralysie du côté droit, psychologiquement elle est en boucle avec son inconscient et se demande pourquoi elle a fait ça. Elle est hospitalisée dans une unité psychiatrique et elle devrait y rester", explique-t-il.

Mais Isabelle Balkany souhaite-t-elle vraiment participer à son procès ? "Oui. Nous nous sommes beaucoup préparés, nos conclusions font 60 pages. Elle veut venir, elle n'a que cela à la bouche et ce sont ses médecins qui lui interdisent sa présence à l'audience", poursuit Me Pierre-Olivier Sur. "Nous avons produit hier un certificat médical et je viens redire solennellement qu'elle souhaite être présente et qu'elle se bat pour pouvoir revenir", conclut-il.