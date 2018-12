publié le 14/12/2018 à 14:20

Edmond Simeoni, figure emblématique du mouvement nationaliste corse depuis la fin des années 60, est décédé ce vendredi à l'hôpital d'Ajaccio. Le père de Gilles Simeoni, actuel homme fort de l'île, était âgé de 84 ans. "Il s'est éteint tranquillement auprès des siens", a déclaré Jean-Baptiste Calendini, directeur de cabinet de Gilles Simeoni. Il était hospitalisé depuis une semaine.



Éternel militant de la cause corse, ce médecin gastro-entérologue est partisan d’une autonomie pour l’île depuis 1961. Quelques mois après avoir fondé l'Action régionaliste corse (ARC), Edmond Simeoni dirige la première action violente du mouvement, tristement connue sous le nom du drame d'Aleria.

En 1975, à la tête de douze hommes armés de fusils de chasse, il occupe une cave viticole pour dénoncer l'attribution par l'État de terres viticoles aux rapatriés d'Algérie. L'assaut est donné deux jours plus tard par la gendarmerie fait deux morts parmi les gendarmes et un blessé dans la cave.

Après sa sortie de prison en janvier 1977, il avait été élu en août 1982 à la première Assemblée de Corse et en 1983 conseiller municipal de Bastia, avant de subir un premier infarctus et le premier d'une série de pontages coronariens. Cet homme longiligne au regard bleu acier était aussi le président de l'association "Corsica Diaspora et amis de la Corse" depuis 2004.



Après 50 ans de militantisme, Edmond Simeoni avait pu savourer la victoire des nationalistes et celle de son fils, élu maire de Bastia en 2014, puis aux élections régionales de 2015.



Également féministe, il avait notamment écrit un livre sur les résistantes corses, "Lettre aux femmes corses".