publié le 27/12/2018 à 13:20

C'est une plainte qui n'est pas passée inaperçue. Une habitante de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, vient d'attaquer en justice la ville de Beaune (Côte-d'Or) après avoir chuté sur des pavés instables situés Place au beurre. La victime, qui a dû être hospitalisée pour une entorse, demande réparation à la municipalité.



"J'étais en arrêt de travail, je ne pouvais plus conduire, j'ai eu une attelle parce que les ligaments étaient rompus. On m'a mis une vis à la cheville", explique-t-elle au micro de RTL. L'opération a consisté à lui enlever un bout de tendon pour reconstruire les ligaments de sa cheville.

Et de poursuivre : "Mon but n'est pas de faire polémique. C'est simplement parce que depuis des années, ces pavés engendrent des difficultés, que ce soit pour des commerçants, les habitants ou les touristes. Je veux simplement que ça ne se reproduise pas."

À écouter également dans ce journal :

- Savoie : un enfant a été retrouvé vivant mercredi 26 décembre après avoir passé 40 minutes enseveli sous une avalanche qui l'avait emporté alors qu'il skiait sur un secteur hors piste de la station de La Plagne (Savoie), a-t-on appris auprès des secours en montagne.



- L'autorité française de protection des données personnelles, la Cnil, a infligé une amende de 250.000 euros à Bouygues Télécom pour "manquement à la sécurité des données clients", a annoncé l'instance jeudi 27 décembre. Les faits reprochés concernent un incident de sécurité sur "les données de plus de deux millions de clients B&You", accessibles pendant plus de deux ans via un simple changement d'adresse internet sur le site de Bouygues Télécom.



- Le jihadiste Peter Cherif a été déféré dans le nuit de mercredi à jeudi 27 décembre au parquet de Paris en vue de l'exécution d'une peine de cinq ans de prison prononcée à son encontre en 2011, a annoncé le parquet.