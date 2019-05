publié le 06/05/2019 à 13:15

Une fois de plus, la procédure "Alerte Enlèvement" a permis de sauver un enfant. Le petit garçon de deux ans, victime d'un rapt ce dimanche 5 mai dimanche dans le quartier de la Cannebière à Marseille, a été retrouvé sain et sauf dans un hôtel de Valence (Drôme) avec l'homme qui l'avait enlevé .





Le suspect âgé de 25 ans est en garde à vue et son profil interroge. Déjà poursuivi pour de petits délits, selon une source proche de l'enquête, il n'aurait cependant pas un profil de prédateur. Cet homme un peu en marge, sans domicile fixe, n'est pas le père du petit Osnachi.

Les enquêteurs se demandent les raisons pour lesquelles il a abordé l'enfant alors que la mère de ce dernier assistait à un office religieux et s'il le connaissait. Une chose est sûre, le ravisseur n'est pas violent, les images de vidéosurveillance le prouvent et montrent que l'enfant était souriant en entrant dans l'hôtel de Valence. Le suspect est désormais à l'hôtel de police de Marseille où il est entendu par les enquêteurs.

