publié le 06/05/2019 à 09:18

Une nouvelle fois ce dimanche 5 mai, l'alerte enlèvement a fait ses preuves. Le dispositif a été déclenché aux alentours de 23 heures pour signaler le rapt d'Osnachi, un enfant de 2 ans à Marseille quelques heures plus tôt. La jeune victime a été retrouvée 2 heures plus tard dans un hôtel de Valence (Drôme), après le signalement de sa présence et de celle de son ravisseur par le veilleur de nuit de l'établissement, " qui a vu l'alerte enlèvement à la télé et a appelé la police", a expliqué Xavier Tarabeux, procureur de la République de Marseille.



C'est la 23e fois que ce dispositif est déclenché, et il s'est jusqu'ici toujours révélé efficace. Le plan "Alerte enlèvement" est un procédé d'alerte massive et immédiate, déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Une cinquantaine de canaux de diffusion

Il consiste à lancer, en cas de rapt d'enfant mineur, une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion. Les panneaux d'affichage urbain, les panneaux dans les gare et sur les autoroutes mais également les radios, télévisions, sites internet et les bornes de la Française des jeux qui sont ainsi réquisitionnés pour diffuser des messages d'alerte à intervalle régulier. Des mesures rares qui se distinguent totalement des simples appels à témoins souvent cantonnés à un département ou une région.

Déclenché par le procureur de la République, il nécessite que plusieurs conditions soient réunies. Il doit absolument s'agir "d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, même inquiétante", la victime doit être mineure, "la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger", "le procureur dispose d’informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur", indique le site alerte-enlevement.gouv.fr.



Et même si ces critères sont respectés, le magistrat peut refuser de déclencher le dispositif, s'il estime que sa diffusion peut mettre en danger la vie de la victime. Dans tous les cas où cela est possible, l’accord des parents doit être sollicité préalablement au déclenchement du plan Alerte Enlèvement. Si le procureur décide de diffuser l'alerte, le message est écrit par le magistrat lui-même, en étroite collaboration avec les enquêteurs.

Déclenché pour la 1ère fois en 2006 en France

En France, le plan "Alerte enlèvement" a été déclenché officiellement pour la première fois le 9 juillet 2006 après la disparition de deux sœurs, Emeline et Mélissa, 8 et 10 ans, en Maine-et-Loire. Cette affaire s'était révélée être une alerte sans objet, les deux fillettes ayant regagné leur domicile une quinzaine d'heures après leur disparition.



Avant l'enlèvement d'Osnachi, la dernière diffusion d'une alerte enlèvement datait du mois de janvier 2018. Tizio, un bébé âgé de deux mois, nourri par sonde gastrique et voie intraveineuse avait été kidnappé par son père dans un hôpital de Toulouse. En danger de mort, le nourrisson avait été retrouvé en bonne santé le lendemain.