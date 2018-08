publié le 27/08/2018 à 12:05

Un an jour pour jour après la disparition de leur fille, les parents de Maëlys lancent un véritable appel. Au micro de RTL, ces derniers expriment leur sentiment et espèrent que Nordahl Lelandais sorte enfin du silence. "On veut savoir la vérité, savoir ce qu'il lui est arrivé et qu'il soit puni à la juste peine qu'il mérite. On a du mépris pour lui, on a la haine contre lui", commence la mère de famille.



Elle ajoute : "On voudrait qu'il assume ses actes, qu'il dise enfin la vérité et qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles depuis plus d'un an". Une vision largement partagée par Joachim de Araujo, le père de la petite Maëlys : "Avec ses mensonges répétées, il a du mépris envers nous, envers Maëlys".

C'est pourquoi, le couple espère dorénavant que le meurtrier présumé de leur fille ait encore "un tout petit peu d'humanité". "Je ne sais pas s'il en a, mais j'aimerai qu'il dise et qu'il assume ses actes", conclut Jennifer Cleyet-Marrel.