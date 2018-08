publié le 27/08/2018 à 07:31

Son prénom reste dans toutes les mémoires. Il y a un an, Maëlys, 8 ans, disparaissait lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Il faudra près de six mois pour obtenir les aveux de son meurtrier présumé Nordahl Lelandais. Pour commémorer ce triste anniversaire, une marche blanche est organisée ce lundi 27 août dans cette commune de l'Isère.



À quelques heures de cet hommage, la grande sœur de la fillette se confie au micro de RTL. "Je me dis qu'on n'est pas tous seuls grâce au soutien des personnes, sur internet je reçois des messages tous les jours", confie Coleen, 12 ans. "On est ensemble, solidaires et c'est ça qui me donne de la force, le courage et qui nous aide à avancer", explique la jeune fille.

Je me retrouve toute seule du jour au lendemain ça a été super difficile Coleen, sœur de Maëlys





Coleen confie sa "très grande tristesse" et sa solitude après cette année sans sa sœur. "Je me retrouve toute seule du jour au lendemain ça a été super difficile. Heureusement qu'il y a mes parents, ils ont été juste exceptionnels avec moi. On avance tous les trois ensemble", assure la grande sœur de Maëlys, pleine de force et d'optimisme.

Concernant le silence du meurtrier présumé de sa sœur, Nordahl Lelandais, elle explique que "ça l'attriste et la bouleverse".



Disparition de Maëlys : "Je pense que c'est prémédité", dit sa mère