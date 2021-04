Dan Cooper, l'énigmatique braqueur du ciel

et Marie Bossard

01/04/2021

Le 24 novembre 1971, les passagers du vol Northwest Airlines 305 doivent décoller à 16h35 de Portland pour rejoindre la ville de Seattle. Il n'y a que 36 passagers sur le vol : quelques familles et des familles. L'un des passagers a acheté son billet au dernier moment. Il porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire. Ses cheveux bruns sont coupés assez courts. Ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil et il tient dans sa main droite un attaché case en simili cuir. Il s'est inscrit sur le vol sous le nom de Dan Cooper.

Le passager Dan Cooper est assis au tout dernier rang du Boeing 727. Il n'y a personne autour de lui. Il a gardé ses lunettes, a allumé une cigarette et a commandé un verre de bourbon. Trois minutes plus tard, il rappelle l'hôtesse de l'air, Florence Schaffner, 23 ans. Il lui demande de s'asseoir avec lui. Persuadée d'avoir affaire à un dragueur, elle refuse sa proposition. Il devient insistant et sa voix devient soudainement froide. Il lui tend un bout de papier sur lequel il est écrit : "J'ai une bombe dans ma mallette. J'en ferais usage si nécessaire. Je veux que vous vous asseyez à côté de moi. Ceci est un détournement."

Florence Schaffner fait part du mot de Dan Cooper au commandant de bord. Il demande à ne pas attirer l'attention, sinon il fera sauter tout le monde. L'équipage est incapable de savoir si cet homme bluffe ou pas. Ils ne vont pas avoir d'autres choix que de suivre ses ordres.

Nos invités

Pierre Mikaïloff, journaliste et auteur de "L'affaire Dan Cooper" aux éditions de la Manufacture de livres

Jean-Pierre Otelli, pilote et éditeur aux éditions JPO

