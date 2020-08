Le petit Français qui avait été jeté du Tate Modern recommence à marcher

publié le 18/08/2020 à 18:32

Le petit Français qui avait été jeté du dixième étage du Tate Modern le 5 août 2019 a recommencé à marcher. Les parents du petit garçon ont rapporté au quotidien britannique The Guardian que la page GoFundMe avait permis de collecter près de 270.000 euros pour le traitement du garçon, explique Le Parisien.



Ses parents ont par ailleurs indiqué que l'enfant de 6 ans, qui se déplace pour l'instant en fauteuil roulant, était désormais capable de marcher quelques mètres avec un soutien et même de monter quelques marches.

L'enfant souffrait de multiples fractures à la colonne vertébrale et d'une hémorragie cérébrale, après avoir atterri sur le toit du 5e étage du musée.

Jonty Bravery, l'adolescent qui avait poussé l'enfant, a plaidé coupable pour tentative de meurtre en février. Au moment des faits, il avait 17 ans et souffre d'autisme, de désordre obsessionnel compulsif et d'un possible trouble de la personnalité, selon la police. Il a été condamné à 15 ans de prison en juin.