publié le 31/05/2019 à 19:03

C'est une étrange rencontre que font les joggeurs dans le vignoble nantais. Depuis 15 jours environ, dans le secteur du Pallet, une buse s'attaque aux sportifs. Son nid est tout proche et elle défend ses petits. Pas de blessures graves pour l'instant, mais tout de même quelques frayeurs.



"Elle tourne autour et elle essaye d'attraper soit la tête, soit un membre en mouvement, la main, le bras, elle vient vraiment attaquer", témoigne un coureur. "La semaine dernière, je savais qu’elle rôdait dans le secteur mais je n'ai pas prêté attention. À un moment, j'ai vu une ombre et j'ai entendu un battement d'aile. Elle est passée à un mètre, un mètre cinquante de moi et puis elle est allée tourner autour et elle est revenue. C'est impressionnant", ajoute un autre joggeur.

La Mairie du Pallet appelle les coureurs à la vigilance et des panneaux rappellent les messages de prudence là où ont lieu les attaques.