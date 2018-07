Le journal de 7h30 : après Penelope, les enfants Fillon dans la tourmente

publié le 28/01/2017 à 08:10

Dans la famille Fillon, après la femme, voici le fils et la fille. François Fillon a de lui-même expliqué sur TF1 qu'il les avait employés lorsqu'il était sénateur. "J'ai rémunéré mes enfants qui étaient avocats". Seulement, Charles et Marie n'avaient pas encore prêté serment. Un flou, un doute de plus, alors que les premières auditions ont commencé, hier, dans l'affaire Penelope, la femme de François Fillon, soupçonnée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs, notamment en tant qu' attachée parlementaire.



Un parfum de scandale dont Marine Le Pen espère bien bénéficier, même si elle est accusée par le Parlement européen d'avoir rémunéré des assistants qui ne travaillaient que pour le Front national. François Fillon avait prévu de passer la vitesse supérieure dans sa Campagne, demain, lors d'un grand meeting à Paris, à La Villette. Sa femme, Penelope, devrait y assister. On ne sait pas encore si elle prendra la parole.

- Le Parti socialiste connaîtra demain soir le nom de son candidat pour la présidentielle. La campagne a montré combien les camps de Benoît Hamon et Manuels Valls étaient éloignés, même si le Premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, appelle à l'unité.

- François Hollande n'ira pas voter demain à la primaire de la gauche. Le Chef de l'État doit s'entretenir dans la journée avec son homologue Donald Trump.



- Le président des États-Unis a interdit l'entrée de son pays aux ressortissants de sept pays musulmans, parce qu'ils ont " beaucoup de terrorisme". Sont visés : l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie ainsi que le Yémen.



- L'acteur britannique John Hurt qui a joué dans Elephant Man , Alien ou encore Harry Potter a succombé à un cancer à 77 ans.



- L'OM a corrigé Montpellier 5-1 hier en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 et pour le premier match de Patrice Evra.



- Coup dur pour le PSG avant la réception de Monaco demain soir. Le milieu italien du PSG Marco Verratti doit observer un repos de deux semaines pour soigner son mollet touché à l'entraînement, déclarant ainsi forfait pour le choc de la Ligue 1.



- En handball, les Experts affronteront la Norvège en finale de leur mondial, dimanche à 17h30 à Bercy.



- L'heure des finales à l'Open d'Australie. Ce matin, les sœurs Williams, Serena et Venus, s'affrontent à Melbourne et dimanche, la finale opposera Rafael Nadal et Roger Federer.