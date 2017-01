MINUTE PAR MINUTE - Marseille reçoit Montpellier pour le premier match de la 22e journée de Ligue 1 et doit se relever après ses deux dernières défaites en championnat.

Crédit : BERTRAND LANGLOIS / AFP Bafétimbi Gomis sous les couleurs de Marseille en août 2016

par Luca Dangréaux publié le 27/01/2017 à 20:37

Marseille ne s'immiscera sans doute pas dans la course à la Ligue des Champions avec Monaco (1er, 48 points), Nice (2e, 46 points) et le PSG (3e, 45 points) mais s'il veut vivre une saison 2017-2018 européenne (ce qui est plutôt conseillé pour séduire d'éventuelles futures recrues) il lui faut vite relever la tête. Après les deux défaites subies face à Monaco (1-4) et sur le terrain de Lyon (1-3), les hommes de Rudi Garcia (7e avec 30 points) doivent gagner face à Montpellier.



Une victoire les propulserait provisoirement à la cinquième place du classement de Ligue 1 et relancerait une machine en panne depuis début 2017 (deux défaites en trois matches). Pourtant, avec Rudi Garcia, arrivé sur le banc mi-octobre, Marseille avait retrouvé des couleurs. L'homme fort de cette rencontre ne sera pourtant pas le coach olympien mais son latéral gauche. Arrivé libre cette semaine, Patrice Évra est annoncé titulaire et devrait donc faire ses premiers pas au Vélodrome. Deux semaines après ceux de Morgan Sanson et peut-être deux semaines avant ceux de Dimitri Payet.



Le club de l'Hérault (13e, 23 points) doit lui commencer à regarder vers le bas. La zone de relégation n'est qu'à trois points du MHSC et le classement est très serré dans cette zone puisque sept clubs (entre Angers 19e et Montpellier) se tiennent en seulement trois points. Le club du président Louis Nicollin n'a gagné que deux fois depuis le 19 novembre 2016, soit en 11 matches. Il espère pourtant vivre le même match que lors de la phase aller et cette victoire 3-1 sur sa pelouse (le 4 novembre 2016, 12e journée de Ligue 1).

L1-22e journée : programme et classement

Vendredi 27 janvier :

20h45 : Marseille - Montpellier



Samedi 28 janvier :

17h00 : Lyon - Lile

20h00 : Nancy - Bordeaux

Rennes - Nantes

Lorient - Dijon

Angers - Metz

Bastia - Caen



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco