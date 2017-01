Ligoté dans le froid alors qu'il était en sous-vêtements, un retraité a été brûlé par son fils et sa femme pour ne pas avoir réparé le poêle familial.

27/01/2017

Il a vécu l'enfer pour avoir rechigné à bricoler. Fautif de ne pas avoir réparé la vitre d'un poêle, un retraité de 63 ans a subi une véritable séance de torture, sa famille comme bourreau. Hors de lui, le fils de 30 ans intime à son père l'ordre de se mettre en sous-vêtements, dans leur domicile de Pont-Saint-Vincent, en Meurthe-et-Moselle. En pleine vague de froid, ce mardi 24 janvier, il le force ensuite à s’asseoir sur une chaise située dans le jardin. Ligoté, une chaussette placée dans la bouche, il est brûlé au dos et aux bras par des morceaux de bois incandescents.



La victime ne doit son salut que par un voisin qui a prévenu la police. Auditionné, le père de famille confie subir des violences de la part de son fils, mais aussi de sa femme, depuis son implication en 2010 pour une affaire de corruption de mineur. Son épouse le frappait, lui ordonnait d'aller au coin, de rester de longs moments posté à genoux ou de copier des lignes, comme le relatent nos confrères de L'Est Républicain.



Selon un psychiatre présent lors de l'audition, la victime souffrait d'un syndrome de Stockholm. Ce dernier souhaite en effet qu'on "laisse tranquille" sa famille. Son vœu n'a pas été exaucé. Les deux bourreaux ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès.