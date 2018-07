et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/05/2017 à 07:44

Laëtitia Fabaron a été condamnée mardi 30 mai à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, pour avoir tué son bébé. L'affaire remonte à mai 2012. La jeune femme ne sait pas qu'elle est enceinte et accouche seule. Un déni de grossesse qui la pousse à commettre cet acte odieux et à cacher son enfant dans un congélateur. "Avant de vivre ça, je disais que ces femmes c'étaient des monstres, des folles. C'est très dur de faire comprendre aux gens ma souffrance. Ce jour-là, j'ai vécu un cauchemar dans ma salle de bain, je m'en veux encore et je m'en voudrai toujours, j'étais seule", a témoigné Laëtitia Fabaron sur RTL.



"Quand le bébé est arrivé, j'ai paniqué. Quand il a commencé à crier, je voulais qu'il se taise, explique encore la jeune femme en sanglots. Je l'ai mis dans le congélateur pour le garder près de moi. Après ma détention, je voulais le reconnaître, lui offrir une sépulture. Je suis un monstre, je n'accepterai jamais ce que j'ai fait. Je redoute la prison pour mes enfants, je pense que je suis une bonne maman." Laëtita Fabaron a été incarcérée dans la prison pour femmes de Lyon-Corbas.

