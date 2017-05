Législatives : "La dispersion de l'opposition à REM rend le second tour plus facile"

publié le 31/05/2017 à 07:29

La République En Marche va-t-elle signer un raz de marée au premier des élections législatives, le 11 juin prochain. Selon notre sondage Kantar Sofres-One Point, le mouvement d'Emmanuel Macron arriverait largement en tête du premier tour des élections législatives avec 31% des voix, contre seulement 18% pour un candidat Les Républicains-UDI et 17% pour un candidat Front national. La France insoumise (12%) arriverait seulement en quatrième position devant l'alliance Parti socialiste-Parti radical de gauche.



"31%, ce n'est pas un raz de marée", estime Emmanuel Rivière, directeur de Kantar Public, qui rappelle qu'en 2012, le Parti socialiste avait obtenu 34% au premier tour. "Ce qui créé, derrière, un potentiel d'une majorité large, c'est le fait que les autres formations politiques soient très en retrait", note-t-il.

"C'est cette dispersion de l'opposition à La République En Marche qui rend les seconds tours plus faciles", explique Emmanuel Rivière. De plus, il relève qu'avec 18% des suffrages exprimés, Les Républicains atteindraient "à peine la barre de qualification pour le second tour". En effet, pour être qualifié au second tour (18 juin), il faut avoir obtenu au moins 12,5% des suffrages au premier tour.