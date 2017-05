"House of Cards" : la saison 5 colle étonnamment à l'actualité

publié le 31/05/2017 à 07:22

House of Cards est typiquement l'une des séries les plus "binge watchée" comme on dit aux États-Unis : elle est dévorée, épisode après épisode, dans un élan de boulimie. Si on se fie aux saisons précédentes, on estime que 60% des 50 millions d'abonnés américains à Netflix vont regarder dans les trois prochains jours au moins un épisode. Ça fait 30 millions de personnes. Un million d'abonnés devraient regarder les treize épisodes de la saison en trois jours. On ne parle là que des États-Unis, mais la série est aussi disponible sur Netflix France.



Pour ceux qui n’ont jamais vu ou entendu parler de House of Cards, dont les premières saisons ont été diffusées sur Canal+, cela raconte l'histoire de Franck Underwood, un homme politique sans aucun scrupule, interprété de façon shakespearienne par Kevin Spacey. Il est accompagné dans son ambition vorace par Claire, son épouse froide et toute aussi manipulatrice, Robin Wright. À force de coup bas et d'intrigues brutales, ils ont réussi à s'installer à la Maison Blanche, sans être élu. La nouvelle saison débute à quelques jours de la présidentielle. Il est candidat, avec sa femme sur son ticket, pour être sa vice-présidente.

Le personnage est très éloigné de Donald Trump. S'il fallait trouver des points de comparaison dans cette ambition farouche d'un couple au pouvoir, on pourrait dire que les Underwood rappellent davantage les Clinton. Néanmoins, c'est vrai que Trump pose un problème à l'équipe de House of Cards. L'actrice Robin Wright disait récemment que Donald Trump a "piqué toutes les bonnes idées" à la série ! Et d'ajouter : "Comment peut-on se battre ?".



Plus sérieusement, ce qu’elle dit, c'est que la série permet de comprendre le fonctionnement de crise d’une Maison Blanche sous la pression des médias, des enquêtes, des intrigues politiques, avec un président prêt à tout pour s'en sortir. Espérons que la réalité ne rattrapera pas la fiction !