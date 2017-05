Ferrand, Sarnez... Le gouvernement d'Édouard Philippe mis à l'épreuve

publié le 30/05/2017 à 16:26

En place depuis quinze jours, le gouvernement d'Édouard Philippe doit faire face à deux polémiques qui pourraient entacher sa crédibilité. En pleine élaboration de la loi sur la moralisation de la vie publique, Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des territoires, et Marielle de Sarnez, la ministre chargée des Affaires européennes, sont dans la ligne de mire de leur détracteur.



Selon les informations du Canard Enchaîné, les Mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était le directeur général, avaient souhaité, en 2011, louer des locaux commerciaux à Brest. Ils souhaitaient ouvrir un centre de soins. L'entreprise avait choisi, entre trois propositions, celle d'une société civile immobilière, pas encore constituée, appartenant à la compagne du ministre. En ce qui concerne la ministre chargée des Affaires européennes, Le Parisien explique que le parquet de Paris a ouvert le 22 mars dernier, une enquête préliminaire pour "abus de confiance" sur des soupçons d'emplois fictifs visant des assistants parlementaires.

Miser sur la "confiance"

Comment ces événement sont-ils vécus par les membres du gouvernement ? Édouard Philippe n'a eu de cesse d'affirmer sa "confiance" à son ministre. "Il n'y a aucune procédure juridictionnelle en cours, il n'y a donc pas une affaire, il y a un débat. Ce débat, il est politique, et il sera tranché par ceux qui sont les plus à même et les mieux à même de trancher les débats politiques, qui sont les électeurs et les citoyens français", a déclaré le Premier ministre. Son entourage a affirmé à l'AFP qu'"aucun des faits rapporté par les médias n'est répréhensible aux yeux de la loi".

Selon des informations publiées par Le Monde et Mediapart, la compagne du ministre, qui est avocate, a eu plusieurs contrats auprès de l'entreprise. Et son ex-femme, artiste plasticienne, a également obtenu plusieurs contrats d'aménagement d'intérieur via les Mutuelles de Bretagne, avant et après le divorce du couple. Richard Ferrand a également employé comme assistant parlementaire le compagnon de celle qui lui a succédé à la direction des Mutuelles de Bretagne. Au sein du gouvernement, les réactions sont diverses. François Bayrou, le ministre de la Justice, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Marielle de Sarnez avait pris sa défense sur BFMTV : "Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'a fait Richard Ferrand mais ça va devenir illégal". Sur la question de savoir s'il devait démissionner, elle a répondu : "C'est son affaire".



"Dénonciation calomnieuse"

La ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez a quant à elle porté plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre l'eurodéputée du Front national Sophie Montel, qui a fait état de soupçons d'emplois fictifs parmi des assistants d'eurodéputés, dont une ex-collaboratrice de la ministre. "Je saisis le procureur de la République d'une plainte en dénonciation calomnieuse contre Mme Sophie Montel (FN)", a-t-elle tweeté. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a estimé sur LCI que l'enquête préliminaire était le fruit d'une dénonciation "calomnieuse" du Front national : "Il faut lever tout doute sur cette dénonciation, dont je suis convaincu qu'elle est calomnieuse".



"C'est quand même le Front national qui fait une lettre. À une époque, on avait des lettres anonymes. Là, au moins, elle est signée", a-t-il ajouté. Il a tenu à souligner qu'à la différence du Front national, visé par une enquête similaire, "on n'a pas des gens qui travaillaient pour un appareil politique, on a des gens qui travaillaient en circonscription électorale".