Le journal de 7h : Franck Berton va défendre Salah Abdeslam

L’avocat français Frank Berton a été désigné par Salah Abdeslam pour le défendre dans la procédure des attentats à Paris et à Saint-Denis. Ce ténor du barreau a notamment participé à plusieurs affaires médiatisées comme les affaires d'Outreau et de Florence Cassez. Le pénaliste lillois constituera une équipe de défense avec l’avocat belge Sven Mary et un second avocat français, dont le nom n’a pas été communiqué.



Arrêté le 18 mars à Molenbeek, dans la région de Bruxelles, après quatre mois de cavale, Salah Abdeslam, 26 ans, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour "meurtres terroristes et participation aux activités d’un groupe terroriste" dans l’enquête sur les attentats du 13 novembre en France. Incarcéré à la prison de Beveren, dans le nord de la Belgique, il est sous le coup d’un mandat d’arrêt européen à la demande de la justice française.

À écouter également dans ce journal

- Au dernier pointage de fin mars 2016, la France enregistre une forte baisse de 1,7% du nombre de chômeurs de catégorie A (sans activité). Cela représente 60.000 chômeurs de moins par rapport à février. Ce recul, le plus important depuis plus de 16 ans, concerne en particulier les plus jeunes actifs. Chez les moins de 25 ans, le chômage de catégorie A enregistre aussi une diminution de 1,7%.

- Les négociations reprennent sur le régime de l'assurance-chômage des intermittents du spectacle. Ces derniers entendent bien maintenir la pression pour peser sur les négociations Unédic. Après le théâtre de l'Odéon, les intermittents ont investi la Comédie française hier soir. La représentation de Lucrèce Borgia a dû être annulée.



- Le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, en réunion électorale à Nice, mardi 26 avril, s’en est pris aux participants de "Nuit debout" : "Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui n’ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française"



- Le républicain Donald Trump triomphe dans 5 primaires de l'est des États-Unis et arrive en tête dans le Rhode Island, le Delaware, la Pennsylvanie, le Maryland et le Connecticut. De son côté, Hillary Clinton arrive en tête dans quatre primaires sur cinq en remportant le Delaware, le Maryland, la Pennsylvanie et le Connecticut.



- Un adolescent de 16 ans est en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'Alexia, cette jeune fille de 15 ans disparue le 1er février sur l'île d'Oléron et dont le corps a été retrouvé le 10 mars dernier. Le suspect scolarisé dans le même établissement que la victime serait un ami de la jeune fille.



- La première demi-finale aller de Ligue des champions s'est soldée sur un score nul (0-0) entre Manchester City et le Real Madrid. Ce 27 avril, l'Atlético Madrid affronte le Bayern Munich à 20h45.