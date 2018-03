publié le 27/04/2016 à 05:06

En meeting à Nice mardi 26 avril, Nicolas Sarkozy a vertement critiqué les participants de la "Nuit debout" initié à Paris sur la place de la République, le 31 mars. "Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui n’ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française" a ainsi lancé le président des Républicains à son auditoire, venu soutenir Marine Brenier, candidate LR pour la législative partielle dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes.



Le discours de l'ancien président a été perturbé par des militants locaux du mouvement "Nuit debout" qui ont organisé un concert de casseroles, à quelques mètres de l'estrade. "La situation du pays est bien plus grave que ce que l'on dit, a renchéri Nicolas Sarkozy. Il y a des jeunes Français éduqués en France qui en sont venus à haïr la France, il y a l'état d'urgence, il y a des casseurs tous les soirs place de la République. On incendie, on brûle, on bafoue l'autorité de l'État", a encore lancé l'ex-chef de l'État.