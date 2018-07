Le journal de 18h : Penelope et François Fillon interrogés par la justice

publié le 30/01/2017 à 18:37

L'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de François Fillon avance rapidement: le candidat de la droite à la présidentielle et Penelope Fillon étaient entendus lundi 30 janvier, au lendemain du grand meeting censé relancer sa campagne. Après les révélations du Canard enchaîné il y a moins d'une semaine, l'ancien Premier ministre avait lui-même demandé cette audition, assurant vouloir faire la transparence dans cette affaire, dans laquelle il affirme n'avoir rien à se reprocher.



Une source proche du dossier a confirmé que ces auditions, révélées par BFMTV, étaient bien en cours, mais sans fournir aucun détail sur les lieux où elles sont conduites. L'enquête pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel a été ouverte mercredi par le parquet national financier. Le patron de La Revue des Deux Mondes, Marc Ladreit de Lacharrière, est également interrogé par les policiers.

À écouter également dans ce journal :

- Un adolescent de 17 ans est mort poignardé ce lundi 30 janvier à Paris devant son lycée Charles de Gaulle dans le 20ème arrondissement. L'adolescent semble avoir été victime d'un règlement de comptes entre bandes.

- Chacun se positionne au lendemain de la victoire de Benoît Hamon dans la primaire. Quelques députés proches de Manuel Valls ont fait savoir qu'il ne soutiendrait pas le candidat socialiste à la présidentielle. Certains se tournent d'ores et déjà vers Emmanuel Macron, qui fait désormais jeu égal avec François Fillon dans les sondages. Le défi pour Benoît Hamon, ce sera donc de rassembler autour de sa candidature. Il a déjà fait des appels du pied à Jean-Luc Mélenchon et à l'écologiste Yannick Jadot.



- États-Unis : les décrets anti-immigration de Donald Trump suscitent un tollé international. L'ONU rappelle que la discrimination fondée sur la nationalité est interdite par les droits de l'homme, elle condamne le manque de générosité de ces décrets. Angela Merkel dénonce des mesures qui ne ciblent que les musulmans et qui vont à l'encontre des principes de l'aide aux réfugiés. En Grande-Bretagne, plus d'un million de personnes ont déjà signé une pétition contre la venue de Donald Trump.



- C'est du jamais vu depuis plus de 60 ans : la nouvelle Miss Univers est française. Iris Mittenaere, Miss France 2016, a été sacrée la nuit dernière à Manille, elle a battu en finale Miss Haïti et Miss Colombie. Une fierté pour la France, bien sûr, mais aussi pour commune d'origine : Steenvoorde, dans le Nord. Une petite ville de 4.000 habitants entre Lille et Dunkerque.



- Le paiement sans contact a trouvé son public. À tel point que le plafond va bientôt être relevé. Actuellement, il est de 20 euros. Dès la rentrée prochaine, ce sera 30 euros. Conséquence du succès de ce système : plus besoin de petite monnaie et plus besoin non plus de taper le code de la carte bancaire, un simple passage de la carte devant un terminal et c'est payé. Cela concerne 1 achat sur 10.