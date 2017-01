Quelques jours après les révélations du "Canard Enchaîné" sur des soupçons d'emplois fictifs occupés par Penelope Fillon, la justice auditionne le couple.

Crédit : SIPA Pénélope Fillon et son époux à paris, le 25 novembre 2016

par Clarisse Martin , Avec AFP publié le 30/01/2017 à 16:23

L'enquête suit son cours. Une semaine après les révélations du Canard Enchaîné, la justice auditionne Penelope et François Fillon, séparément, ce lundi 30 janvier. Selon les informations de RTL, le couple n'est pas entendu au siège du parquet national financier mais dans un lieu inconnu. Selon l'AFP, cet acte peut être effectué par un magistrat du parquet national financier ou par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), saisis des investigations. Selon l'entourage de l'ancien premier ministre, le couple a été convoqué à 15 heures.



Des soupçons d'emplois fictifs pèsent sur Penelope Fillon depuis mardi 24 janvier. Elle aurait été salariée de la Revue des deux mondes entre 2012 et 2013, une publication détenue par Marc Ladreit de Lacharrière, un proche du candidat à l'élection présidentielle, lui aussi auditionné ce lundi. Pour cet emploi, elle aurait touché près de 100.000 euros. Elle aurait également été rémunérée pour un poste d'assistante parlementaire de son mari et de l'un de ses suppléants, entre 1998 et 2007 et de 2012 à 2013. Pour ces contrats, elle aurait perçu au total la somme de 500.000 euros, issue des caisses publiques. Une enquête a été ouverte pour des faits présumés de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel.



Sur TF1 le 26 janvier et en meeting à La Villette, dimanche 29 janvier, François Fillon a pris la défense de sa femme. Arrivés côte à côte, François Fillon a déclaré n'avoir "rien à cacher". "Je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide. [...] À travers Penelope, on cherche à me casser. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Je veux dire à Penelope que je l'aime et je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups", a prévenu le candidat Les Républicains.