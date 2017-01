Iris Mittenaere sur RTL : "Être élue Miss Univers, c'est un symbole"

DOCUMENT RTL - La jeune femme de 24 ans a devancé ses concurrentes et a remporté le tire de Miss Univers. Une première depuis 1953.

Crédit : NOEL CELIS / AFP Iris Mittenaere, Miss France a été élue Miss Univers

Iris Mittenaere est devenue la première Française à remporter le titre de Miss Univers depuis 1953. Faisant partie des favorites, la jeune femme de 24 ans a battu ses concurrentes haïtienne et colombienne. "Je ne comprends pas encore ce qui m'arrive. C'est un peu comme une deuxième année de Miss France qui commence et tant mieux parce que je n'avais pas envie de rendre mon titre", explique-t-elle au micro de RTL.



"C'est assez incroyable, je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait tellement longtemps qu'une européenne n'a pas remporté l'élection (...) J'étais émue parce que c'est un beau cadeau qu'ils m'ont offert (...) Être élue Miss Univers, c'est un symbole. Vis-à-vis des étrangers, la France a perdu de sa majesté et je pense que l'on va inciter les étrangers à venir visiter notre beau pays. Je suis l'ambassadrice de la France et de l'Europe dans le monde", confie-t-elle.



Désormais Iris Mittenaere sera aux États-Unis mais pas question de couper avec la France : "Je ne veux pas couper, je n'ai qu'une envie c'est de rentrer en France pour montrer à tous la couronne de Miss Univers et faire la fête avec tous les Français. On a tous gagné la couronne".



Iris Mittenaere est l'invitée de Marc-Olivier Fogiel. Retrouvez l'interview en intégralité dès 18h20 dans RTL Soir.