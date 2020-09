et AFP

publié le 01/09/2020 à 02:55

Vendredi 28 août, un incendie s'est déclaré dans un immeuble au Havre, tuant deux personnes. L'enquête qui a suivi a abouti à la mise en examen samedi d'une femme de 36 ans, a indiqué l'AFP, citant le parquet. Elle a été écrouée "pour destruction d'un bien par incendie ayant entraîné la mort", a précisé le procureur de la République adjoint du Havre Cyrille Fournier.

"Les explications données par la jeune femme pour justifier son geste restent assez floues", a indiqué le procureur. "Elle occupait un appartement dans la résidence qui a brûlé. Elle aurait volontairement mis le feu à une pile de linge avant de quitter les lieux", a-t-il ajouté. La femme, au casier judiciaire vierge, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

C'est dans un immeuble à colombages réhabilité, situé rue Aristide Briand, que le feu avait débuté vendredi sous es coups de 20h00, ont indiqué les pompiers. 52 soldats du feu ont été envoyés combattre les flammes, épaulés par 26 engins et trois lances.

Parmi les services de secours, deux policiers, un habitant et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés au cours de l'intervention qui s'est poursuivie jusqu'à samedi matin. Cinq habitants ont été relogés. Un homme et une femme, âgés respectivement de 43 ans et de 26 ans selon les médias locaux, ont été retrouvés morts dans les combles de l'immeuble.